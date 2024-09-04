В Ростове 45-летний мужчина попал под колеса авто

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В Ростове-на-Дону 45-летний мужчина попал под колеса машины. ДТП случилось 3 августа на улице Станиславского.По предварительным данным, около 19:00 по дороге двигался 50-летний мужчина на «Рено Логане». В это же время в районе дома № 52 местный житель переходил проезжую часть в неположенном месте. Водитель не успел затормозить и сбил пешехода.В Госавтоинспекции Ростовской области сообщили, что в результате ДТП мужчина получил травмы. Его доставили в медучреждение.