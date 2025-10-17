В Кировском районе Ростова провели встречу информационной группы с населением

Фото: Скриншот с трансляции

В Кировском районе Ростова-на-Дону состоялась встреча информационной группы Администрации города № 6 «Культура, молодежная политика, спорт, межнациональные вопросы и религия» с ростовчанами.На встрече присутствовали руководители управления культуры, молодежной политики, спорта, по межнациональным вопросам и религии Ростова-на-Дону.Как отметила начальник Управления культуры города Елена Жихарцева, в Кировском районе донской столицы работают детские музыкальные школы имени М. М. Ипполитова-Иванова и П. И. Чайковского.Елена Жихарцева также подчеркнула не только наличие парков культуры и отдыха «Левобережный» и 1 Мая, являющихся культурно-досуговыми центрами в районе, но и открытие в мае этого года нового семейного парка «Левобережье».Особое внимание в районе уделяется профилактике терроризма и экстремизма. С докладом по межнациональным вопросам и религии выступила Юлия Акинина.Как отметила председатель комитета, в городе на 2025 год действуют 30 национально-культурных объединений. Кроме того, в донской столице зарегистрированы свыше 130 религиозных организаций.По словам Юлии Акининой, в районе была создана рабочая группа по индивидуальной работе с представителями различных национальностей, проживающих в донской столице.- С каждым человеком отдельно ведутся индивидуальные беседы, - подчеркивает руководитель. - Работа ведется комплексно, на всех уровнях.Конфликтов на религиозной почве в городе нет. Однако на особом контроле остается вопрос по поводу представителей общества кришнаитов. Их шествия не согласованы ни с администрацией города, ни района, ни с правоохранительными органами.Еще одним из приоритетных направлений встречи стал спорт. Как подчеркнула сотрудник управления по физической культуре и спорту Ольга Овчинникова, до конца декабря 2025 года молодые одаренные спортсмены могут подать заявку на получение стипендии.- Одаренным спортсменам до 18 лет в течение 2026 года будут выплачивать по 10 тысяч рублей, - подчеркнула руководитель.Во время беседы с жителями района поднимались вопросы, касающиеся и молодежной политики. Начальник отдела по реализации молодежной политики города Виолетта Ясько подчеркнула, что в городе проводятся конкурсы для молодежи с денежными премиями, где каждый может предоставить проект и получить финансирование на него.