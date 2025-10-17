Через три месяца на свободу выйдет осужденная пожизненно во Вьетнаме ростовчанка Мария Дапирка
История ростовчанки Марии Дапирки, оказавшейся за решеткой по причине предательства, вызвала широкий общественный резонанс. В 2014 году её обвинили в нелегальной перевозке запрещенных веществ. Во Вьетнаме ей изначально угрожала смертная казнь, однако впоследствии ее заменили на пожизненное заключение. Благодаря усилиям адвокатов ее удалось вернуть в исправительное учреждение на территории Российской Федерации.
Сейчас Мария отбывает наказание в колонии Ростовской области. Согласно информации, поступившей из источника Donday, ее освобождение ожидается в ближайшее время.
Трагическая история любви, обмана и десятилетнего заключения – далее в нашем обзоре.
В стремлении заработать в Азии
Ситуация с арестом Марии напоминает сюжет захватывающего фильма. После окончания архитектурного факультета ЮФУ в 2008 году она жила в Ростове с родителями.
Увлекаясь изучением иностранных языков и путешествиями, она решила попытать счастья в Таиланде, где нашла работу гидом, намереваясь накопить на собственное жилье в России.
Девушка активно делилась своими успехами в социальных сетях, публикуя фотографии из поездок на фоне экзотической природы, создавая впечатление счастливого человека.
Судьбоносная встреча
Проработав в Таиланде около года, Мария познакомилась с нигерийцем Чибом Эзе. Вспыхнувшие чувства переросли в романтические отношения. Они проводили много времени вместе, строили планы на будущее и мечтали о свадьбе. Мария собиралась познакомить своего избранника со своей семьей в России.
В 2014 году, путешествуя из Бразилии через Лаос во Вьетнам, Мария даже не подозревала, что стала жертвой тщательно спланированной провокации. При таможенном досмотре в аэропорту Хошимина в ее багаже были обнаружены спрятанные пакеты с наркотическими веществами общим весом три килограмма.
Несмотря на заявления о невиновности, девушку задержали. Ее возлюбленный, обещавший вскоре приехать в Россию, исчез. За содеянное во Вьетнаме полагалась смертная казнь.
Тюремное заключение во Вьетнаме
Проведя четыре года в предварительном заключении, Мария получила разрешение общаться лишь со своим адвокатом. Во Вьетнаме преступления такого рода караются смертной казнью. Семья Марии полагала, что она стала невинной жертвой наркобизнеса. В аэропорту Хошимина в её вещах было найдено три килограмма наркотических веществ, к которым она, по её словам, не имела никакого отношения.
Судебное разбирательство продолжалось долго. В 2018 году ей был вынесен приговор – пожизненное лишение свободы. В тюремных стенах Мария находилась в камере, получала передачи под присмотром, занималась рукоделием и йогой.
Возвращение в Россию
На протяжении десяти лет близкие боролись за репатриацию Марии в Россию, надеясь на более мягкий приговор и возможность навещать её. В 2023 году суд в Ростове приговорил её к 13,4 года лишения свободы. В результате переговоров в августе 2024 года, спустя десять лет после ареста, Марию перевели в колонию Ростовской области, где её приговор был смягчен.
Благодаря пересчету срока, проведённого в СИЗО и вьетнамской тюрьме, срок Марии сократился до полутора лет. Ожидается, что в начале 2026 года Мария Дапирка выйдет на свободу.