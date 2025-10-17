Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Через три месяца на свободу выйдет осужденная пожизненно во Вьетнаме ростовчанка Мария Дапирка

Через три месяца на свободу выйдет осужденная пожизненно во Вьетнаме ростовчанка Мария Дапирка

История ростовчанки Марии Дапирки, оказавшейся за решеткой по причине предательства, вызвала широкий общественный резонанс. В 2014 году её обвинили в нелегальной перевозке запрещенных веществ. Во Вьетнаме ей изначально угрожала смертная казнь, однако впоследствии ее заменили на пожизненное заключение. Благодаря усилиям адвокатов ее удалось вернуть в исправительное учреждение на территории Российской Федерации.

Сейчас Мария отбывает наказание в колонии Ростовской области. Согласно информации, поступившей из источника Donday, ее освобождение ожидается в ближайшее время.

Трагическая история любви, обмана и десятилетнего заключения – далее в нашем обзоре.

В стремлении заработать в Азии

Ситуация с арестом Марии напоминает сюжет захватывающего фильма. После окончания архитектурного факультета ЮФУ в 2008 году она жила в Ростове с родителями.

Увлекаясь изучением иностранных языков и путешествиями, она решила попытать счастья в Таиланде, где нашла работу гидом, намереваясь накопить на собственное жилье в России.

Девушка активно делилась своими успехами в социальных сетях, публикуя фотографии из поездок на фоне экзотической природы, создавая впечатление счастливого человека.

Судьбоносная встреча

Проработав в Таиланде около года, Мария познакомилась с нигерийцем Чибом Эзе. Вспыхнувшие чувства переросли в романтические отношения. Они проводили много времени вместе, строили планы на будущее и мечтали о свадьбе. Мария собиралась познакомить своего избранника со своей семьей в России.

В 2014 году, путешествуя из Бразилии через Лаос во Вьетнам, Мария даже не подозревала, что стала жертвой тщательно спланированной провокации. При таможенном досмотре в аэропорту Хошимина в ее багаже были обнаружены спрятанные пакеты с наркотическими веществами общим весом три килограмма.

Несмотря на заявления о невиновности, девушку задержали. Ее возлюбленный, обещавший вскоре приехать в Россию, исчез. За содеянное во Вьетнаме полагалась смертная казнь.

Тюремное заключение во Вьетнаме

Проведя четыре года в предварительном заключении, Мария получила разрешение общаться лишь со своим адвокатом. Во Вьетнаме преступления такого рода караются смертной казнью. Семья Марии полагала, что она стала невинной жертвой наркобизнеса. В аэропорту Хошимина в её вещах было найдено три килограмма наркотических веществ, к которым она, по её словам, не имела никакого отношения.

Судебное разбирательство продолжалось долго. В 2018 году ей был вынесен приговор – пожизненное лишение свободы. В тюремных стенах Мария находилась в камере, получала передачи под присмотром, занималась рукоделием и йогой.

Возвращение в Россию

На протяжении десяти лет близкие боролись за репатриацию Марии в Россию, надеясь на более мягкий приговор и возможность навещать её. В 2023 году суд в Ростове приговорил её к 13,4 года лишения свободы. В результате переговоров в августе 2024 года, спустя десять лет после ареста, Марию перевели в колонию Ростовской области, где её приговор был смягчен.

Благодаря пересчету срока, проведённого в СИЗО и вьетнамской тюрьме, срок Марии сократился до полутора лет. Ожидается, что в начале 2026 года Мария Дапирка выйдет на свободу.
Фото: Соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.