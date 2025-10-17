На Дону полиция разыскивает подозреваемого в двойном убийстве

Фото: ГУ МВД Ростовской области

В Ростовской области сотрудники правоохранительных органов проводят оперативные мероприятия по поимке особо опасного преступника, обвиняемого в совершении двойного убийства.По данным, полученным из областного управления МВД, трагический инцидент произошел сегодня, семнадцатого октября, в Заводском районе города Каменск-Шахтинский.Полиция ведет розыск 49-летнего Федора Миляева. Приметы разыскиваемого: рост в пределах 170-180 сантиметров, крепкого телосложения, внешне выглядит моложе своих лет (не более 50). Отличительные черты – короткая стрижка и наличие бороды.Есть основания полагать, что подозреваемый использует для передвижения автомобиль марки «Renault Logan» серого цвета с регистрационным номером H966EO 181.Граждан, располагающих какими-либо сведениями о местонахождении указанного лица или его транспортного средства, настоятельно просят немедленно связаться с ближайшим отделением полиции или позвонить по следующим номерам телефонов: 8 (951) 493-09-66 и 8 (863) 657-28-31.