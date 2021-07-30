В Ростове на Левом берегу Дона едва не утонула женщина
В Ростове едва не утонула 47-летняя женщина. ЧП случилось в парке Левобережном вечером 1 августа.
Женщина купалась в реке Дон, сообщил DonDay.ru. Ростовчанка решила отплыть подальше от берега и добралась до середины реки. Там пловчиху подхватило течением. Она боролась с потоком воды, но вскоре силы начали покидать ее. Женщина стала звать на помощь, едва держась на плаву.
К счастью, прохожие увидели утопающую и вызвали спасателей. Прибывшие специалисты Ростовского поисково-спасательного подразделения областной службы спасения на воде помогли женщине выбраться на берег. От медпомощи женщина отказалась.