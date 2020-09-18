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В Волгодонске едва не утонула 48-летняя женщина

В Волгодонске едва не утонула 48-летняя женщина
В Волгодонске в районе базы отдыха «Тихая гавань» едва не утонула 48-летняя женщина. Об этом сообщили в поисково-спасательной службе на внутренних водах Ростовской области.

Как стало известно, жительница хутора Погожев Волгодонского района решила переплыть акваторию Волго-Донского канала. Очевидцы заметили отчаянную женщину и позвонили спасателям.

Специалисты прибыли на место и доставили пострадавшую на берег. Затем её передали сотрудникам правоохранительных органов.

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