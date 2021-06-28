В Ростовской области чуть не утонула 40-летняя женщина

В Ростовской области чудом не утонула 40-летняя женщина, рассказали в Ростовской областной службе спасения на воде.Инцидент произошел вечером 29 июня. Компания друзей отдыхала на реке Северский Донец в хуторе Абрамовка Каменского района. Внезапно одна из них пропала.Товарищи долго не могли отыскать подругу своими силами и позвонили по номеру: 112. На помощь им прибыли спасатели Каменск-Шахтинского поисково-спасательного подразделения областной службы спасения на воде.Они обнаружили женщину без сознания в реке. От гибели утопающую отделяли мгновения. Каждую секунду она все больше уходила под воду.Спасатели оказали пострадавшей первую помощь, доставили ее на берег и передали прибывшим на место происшествия медработникам.