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В Ростовской области чуть не утонула 40-летняя женщина

В Ростовской области чуть не утонула 40-летняя женщина
В Ростовской области чудом не утонула 40-летняя женщина, рассказали в Ростовской областной службе спасения на воде.

Инцидент произошел вечером 29 июня. Компания друзей отдыхала на реке Северский Донец в хуторе Абрамовка Каменского района. Внезапно одна из них пропала.

Товарищи долго не могли отыскать подругу своими силами и позвонили по номеру: 112. На помощь им прибыли спасатели Каменск-Шахтинского поисково-спасательного подразделения областной службы спасения на воде.

Они обнаружили женщину без сознания в реке. От гибели утопающую отделяли мгновения. Каждую секунду она все больше уходила под воду.

Спасатели оказали пострадавшей первую помощь, доставили ее на берег и передали прибывшим на место происшествия медработникам.

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