В Ростове на Космонавтов подожгли иномарку

Фото: соцсети - rostov_roads.

В Ростове неизвестные подожгли иномарку. ЧП случилось в ночь на 26 мая в Ворошиловском районе.По словам очевидцев, горел «Ниссан Жук», припаркованный на проспекте Космонавтов, 39. Пожар увидели около 2:30. Свидетели вызвали спасателей. Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, на место направили пять человек на спецмашине.К приезду пожарных пламя перекинулось на соседний «Мерседес», а «Ниссан» практически выгорел уже изнутри.Огонь потушили через несколько минут. Однако владельцы иномарок понесли большой ущерб. Предварительной причиной стал поджог.