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В Ростове на Космонавтов подожгли иномарку

В Ростове на Космонавтов подожгли иномарку
В Ростове неизвестные подожгли иномарку. ЧП случилось в ночь на 26 мая в Ворошиловском районе.

По словам очевидцев, горел «Ниссан Жук», припаркованный на проспекте Космонавтов, 39. Пожар увидели около 2:30. Свидетели вызвали спасателей. Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, на место направили пять человек на спецмашине.

К приезду пожарных пламя перекинулось на соседний «Мерседес», а «Ниссан» практически выгорел уже изнутри.

Огонь потушили через несколько минут. Однако владельцы иномарок понесли большой ущерб. Предварительной причиной стал поджог.
Фото: соцсети - rostov_roads.
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