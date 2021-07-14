В Ростове на Военведе сожгли три автомобиля

В Ростове сгорели три машины. ЧП случилось в ночь на 16 июля на Военведе.По словам очевидцев, около полуночи загорелся один из автомобилей, припаркованный у дома № 112/3 на улице Таганрогской. Они вызвали спасателей. Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, на место направили шесть человек на двух пожарных машинах.К прибытию огнеборцев пламя перекинулось на два соседних авто. Площадь возгорания составила более 15 квадратных метров. Спасатели полностью потушили огонь спустя полчаса.Один автомобиль сгорел полностью, его вряд ли удастся восстановить. Два других, загоревшихся позже, сильно пострадали. Ремонт обойдется их владельцам в немалую сумму.- Причиной пожара стал поджог, - прокомментировали в ведомстве.