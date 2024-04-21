Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Батайске ночью произошел крупный пожар на улице Промышленной

В Батайске ночью произошел крупный пожар на улице Промышленной
В Батайске на улице Промышленной произошел крупный пожар. Огонь вспыхнуло 20 апреля около 22:00.

Стихия хватила около 100 квадратных метров в районе с строения №29. Зарево от пламени было видно из разных районов города.

На место приехали четыре спасателя на одной автоцистерне. Они обнаружили полыхающую гору мусора. Спустя пару часов пожарные полностью потушили огонь.

- В происшествии никто не пострадал, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.
Фото: социальные сети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.