В Батайске ночью произошел крупный пожар на улице Промышленной

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В Батайске на улице Промышленной произошел крупный пожар. Огонь вспыхнуло 20 апреля около 22:00.Стихия хватила около 100 квадратных метров в районе с строения №29. Зарево от пламени было видно из разных районов города.На место приехали четыре спасателя на одной автоцистерне. Они обнаружили полыхающую гору мусора. Спустя пару часов пожарные полностью потушили огонь.- В происшествии никто не пострадал, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.