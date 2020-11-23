В Ростове-на-Дону проспект Шолохова залило кипятком

Проспект Шолохова в донской столице залило горячей водой. Авария в трубопроводе произошла рано утром 25 ноября.Как сообщают очевидцы, трубу с кипятком прорвало в люке сбоку многоэтажного дома № 209/1. Вода продолжает течь по тротуару и уже доходит до детских площадок. Клубы пара, исходящие от образовавшейся речки, окутывают стоящие неподалеку лавочки.Возле люка участок оцепили лентой, чтобы люди лишний раз не ходили по горячей воде. Скорее всего специалисты уже работают на месте, пытаясь ликвидировать последствия коммунальной аварии.