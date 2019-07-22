За Центральным рынком в Ростове прорвало трубу с горячей водой: видео



В районе Центрального рынка в Ростове-на-Дону затопило улицу. Порыв произошёл на улице Тургеневской около 6 часов 24 июля.



«Ключи» горячей воды бьют сразу из двух люков. Поток стекает вниз по улице в сторону Будённовского проспекта. На пешеходном переходе скопилась вода, образовав лужу глубиной в несколько сантиметров — люди даже не могут перепрыгнуть это небольшое озеро. Несмотря на все старания, они всё равно мочат ноги. Проезжающие машины разбрызгивают в стороны целые фонтаны, окатывая водой пешеходов.



В районе порыва, возле люков, улица окутана клубами пара. Примерно к 8:40 авария ещё не была устранена.

