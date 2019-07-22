Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

За Центральным рынком в Ростове прорвало трубу с горячей водой: видео

За Центральным рынком в Ростове прорвало трубу с горячей водой: видео
В районе Центрального рынка в Ростове-на-Дону затопило улицу. Порыв произошёл на улице Тургеневской около 6 часов 24 июля.

«Ключи» горячей воды бьют сразу из двух люков. Поток стекает вниз по улице в сторону Будённовского проспекта. На пешеходном переходе скопилась вода, образовав лужу глубиной в несколько сантиметров — люди даже не могут перепрыгнуть это небольшое озеро. Несмотря на все старания, они всё равно мочат ноги. Проезжающие машины разбрызгивают в стороны целые фонтаны, окатывая водой пешеходов.
За Центральным рынком в Ростове прорвало трубу с горячей водой: видео
В районе порыва, возле люков, улица окутана клубами пара. Примерно к 8:40 авария ещё не была устранена.

Подписывайтесь на ROSTOV.RU в яндекс Дзен

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.