В Ростове-на-Дону пропала без вести женщина с психическим заболеванием



Пропавшую без вести 53-летнюю женщину разыскивают в Ростове-на-Дону. Ольга Корж 5 марта ушла из дома, расположенного на улице Пушкинской. Обратно она так и не вернулась.



Сестра пропавшей Роза рассказала, что она страдает психическим расстройством. В тот день она пошла на приём к психиатру. Попала ли женщина к специалисту, и куда затем отправилась — загадка. Когда Ольга не пришла домой, родственники бросились на поиски. Они начали обзванивать больницы и вскоре выяснили, что в тот же день, около 21:30 Корж обращалась в травматологическое отделение БСМП. Родным не сообщили, что именно приключилось с пропавшей, сказали только, что она самовольно покинула больницу.



По словам Розы, это не первый раз, когда Ольга уходит из дома. Во время обострения болезни у неё появляется желание посетить церкви. Но в храмах найти женщину родные не смогли. Спустя два дня поисков они написали заявление в полицию. В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области эту информацию подтвердили.



Рост Ольги Корж — 165 сантиметров. У неё тёмные крашеные волосы, серые глаза, смуглое лицо. В день пропажи она была одета чёрную кофту, чёрные брюки и драповое красное полупальто. При себе имеет документы на своё имя.



Родственники пропавшей не смогли предоставить её фотографию, так как она ранее уничтожила все свои снимки.



Если вы встретите женщину, похожую по описанию на Ольгу Корж, позвоните по номерам 8-909-438-44-63 или 02.