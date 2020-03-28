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Пропавшую в Ростовской области с психическим заболеванием нашли живой

Пропавшую в Ростовской области с психическим заболеванием нашли живой
В Ростовской области нашли живой пропавшую без вести 46-летнюю женщину. Об этом 30 марта сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг».

На поиски Лидии Казаченко ушёл месяц. Она 1 марта вышла из своего в Белой Калитве на улице Чапаева и не вернулась. Сначала родственники написали заявление в полицию, потом обратились за помощью к поисковикам. Сообщалось, что женщина страдает психическим заболеванием и является инвалидом второй группы.

Наконец, спустя почти один месяц её разыскали. Сейчас жизни и здоровью Лидии Казаченко ничего не угрожает.

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