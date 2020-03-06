К поискам пропавшей в Ростове женщины с психическим заболеванием подключились волонтёры



Волонтёры подключились к поискам пропавшей в Ростове-на-Дону женщины. Ольгу Корж разыскивают с 5 марта.



Сестра разыскиваемой рассказала, что в тот день женщина вышла из дома на улице Пушкинской и отправилась на приём к психиатру. Обратно она не вернулась. Когда Ольга не пришла домой, родственники отправились на её поиски. Они начали обзванивать больницы и выяснили, что около 21:30 Корж обращалась в отделение травматологии больницы скорой помощи. Затем она самовольно покинула медучреждение. Известно, что дончанка страдает психическим расстройством.



По словам родственников, это уже не первый раз, когда она уходит из дома. Через пару дней члены семьи написали заявление в полицию. Вечером 12 марта стало известно, что к поискам подключились волонтёры отряда «Лиза Алерт».



Рост Ольги — 165 сантиметров, телосложение плотное. У неё тёмные каштановые волосы до плеч, серые глаза, смуглое лицо. Из дома она вышла в чёрных брюках, чёрной кофте и красном драповом пальто. С собой у женщины были коричневая сумка и документы на её имя.



Всех, кто знает о местонахождении Ольги Корж, просят позвонить по телефонам: 8-909-438-44-63, 8-800-700-54-52, 112 или 02.