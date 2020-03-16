В Ростовской области пропала без вести женщина с психическим расстройством



В Ростовской области разыскивают пропавшую без вести 46-летнюю женщину. Известно, что Лидия Казаченко страдает психическим заболеванием и является инвалидом второй группы. Ориентировка на её розыск появилась 18 марта.



Дончанка проживает в Белой Калитве на улице Чапаева. Она 1 марта вышла из дома и до сих пор не вернулась. Родственники Лидии написали заявление в полицию.



В ориентировке указано, что её рост — примерно 167-173 сантиметра, у нее среднее телосложение, овальное лицо, карие глаза и черные прямые волосы до плеч.



В день пропажи женщина была одета в бордовое платье, чёрные тёплые колготки, ветровку бежевого цвета, на голове — синий платок. На ноги она надела чёрные ботинки со шнурками. При себе может иметь большую хозяйственную сумку.



Любую информацию о местонахождении Лидии Казаченко просят сообщать по номерам: 8 (863) 836-92-24, 69-2-45, 69-2-28, 8-918-528-05-66, 8-951-538-08-20 или 02.