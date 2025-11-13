В Ростове-на-Дону неизвестный мужчина зарезал пассажира трамвая

Фото: Donday

В Ростове-на-Дону произошла ужасная трагедия: в трамвае скончался пассажир от насильственных действий. Информация об этом распространяется очевидцами в социальных сетях.Согласно полученным сведениям, инцидент случился днем 13 ноября недалеко от железнодорожной станции. По предварительной информации, неустановленное лицо проникло в вагон трамвая первого маршрута и причинило смертельные ножевые ранения одному из находящихся там пассажиров. Очевидцы утверждают, что злоумышленник нанес множество ударов ножом. На месте происшествия работают правоохранительные органы.Официальной информации по поводу данного убийства пока не поступало. Причины и детали случившегося в настоящее время устанавливаются.