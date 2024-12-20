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В Ростове-на-Дону дотла сгорел автосервис

В Ростове-на-Дону дотла сгорел автосервис

В Ростове-на-Дону утром 20 декабря загорелся автосервис. В социальных сетях очевидцы распространяют кадры данного происшествия.

Как уточнили в ГУ МЧС по Ростовской области, около 5:36 утра загорелся автосервис на улице Фурмановской, 152. О пожаре сообщили прохожие. По их словам пламя и столб дыма были видны с соседних улиц.

На место происшествия прибыли 20 огнеборцев и пять автоцистерн. Пламя на 80 квадратных метрах потушили к 6:29.

В результате данного пожара никто не пострадал. Причины возникновения в настоящий момент устанавливаются.
Фото: соцсети
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