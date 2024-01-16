Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростове на улице Варфоломеева ночью загорелся автосервис

В Ростове на улице Варфоломеева ночью загорелся автосервис
В Ростове-на-Дону в ночь на 16 января загорелся автосервис. Информацию об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Огонь вспыхнула на улице Варфоломеева, 335 примерно в 1:00. Пожар охватил 160 квадратных метра. Для тушения вызвали спасателей. На место приехали 26 пожарных на восьми единицах спецтехники. На тушение пожара ушло около получаса.

В ведомстве рассказали, что в происшевствии никто не пострадал.

Что стало причиной пожара не, не сообщается.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.