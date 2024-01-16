В Ростове на улице Варфоломеева ночью загорелся автосервис

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В Ростове-на-Дону в ночь на 16 января загорелся автосервис. Информацию об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.Огонь вспыхнула на улице Варфоломеева, 335 примерно в 1:00. Пожар охватил 160 квадратных метра. Для тушения вызвали спасателей. На место приехали 26 пожарных на восьми единицах спецтехники. На тушение пожара ушло около получаса.В ведомстве рассказали, что в происшевствии никто не пострадал.Что стало причиной пожара не, не сообщается.