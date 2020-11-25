В Ростове-на-Дону без вести пропал 68-летний мужчина

В Ростове-на-Дону без вести пропал пенсионер, страдающий потерей памяти. О местонахождении 68-летнего Владимира Самойлова нет информации больше суток.Родные знают, что у пенсионера есть проблемы с памятью и он может забыть дорогу домой или как его зовут. Как только мужчина не вернулся домой, родственники забили тревогу. Они написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам-поисковикам. СМИ также приняли участие в поиске.На вид разыскиваемому - 68-70 лет. Рост Владимира — 165-170 сантиметров. У него среднее телосложение, серо-голубые глаза и короткие седые волосы. В день исчезновения на нем были черные штаны, куртка и ботинки.Если у вас есть информация о том, где может находиться пропавший, просьба позвонить по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.