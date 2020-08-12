В Ростовской области пропал 75-летний пенсионер

На Дону разыскивают пропавшего 75-летнего пенсионера. Об этом 14 августа сообщил местный поисково-спасательный отряд.Николай Титков проживает в Волгодонске на улице Курчатова. Накануне, 13 августа, в 6:00 он вышел из дома и не вернулся, на связь с родными мужчина не выходит. Пенсионер в силу возраста может нуждаться в медицинской помощи. Родственники забили тревогу и обратились в полицию и к волонтерам.Николай Титков худощавого телосложения. Рост - 170 сантиметров. Волосы короткие седые. Глаза карие. Также у него седые усы.В день исчезновения мужчина был одет в серую футболку, светлые штаны. На ногах - черные шлепанцы. Он взял с собой личные документы.Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении пенсионера, просьба позвонить по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.