Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области пропал 75-летний пенсионер

В Ростовской области пропал 75-летний пенсионер
На Дону разыскивают пропавшего 75-летнего пенсионера. Об этом 14 августа сообщил местный поисково-спасательный отряд.

Николай Титков проживает в Волгодонске на улице Курчатова. Накануне, 13 августа, в 6:00 он вышел из дома и не вернулся, на связь с родными мужчина не выходит. Пенсионер в силу возраста может нуждаться в медицинской помощи. Родственники забили тревогу и обратились в полицию и к волонтерам.

Николай Титков худощавого телосложения. Рост - 170 сантиметров. Волосы короткие седые. Глаза карие. Также у него седые усы.

В день исчезновения мужчина был одет в серую футболку, светлые штаны. На ногах - черные шлепанцы. Он взял с собой личные документы.

Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении пенсионера, просьба позвонить по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.