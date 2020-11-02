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В Ростове разыскивают без вести пропавшего 31-летнего мужчину

В Ростове разыскивают без вести пропавшего 31-летнего мужчину
В Ростове-на-Дону без вести пропал 31-летний местный житель. Андрея Калинина разыскивают с 30 октября, с тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Родственники обратились за помощью к волонтерам и написали заявление в полицию. Родные отметили, что пропавший может находиться в любом районе.

Его рост - 172 сантиметра, телосложение худощавое, волосы короткие и русые, глаза серые. В день исчезновения на Владимире были темно-синяя куртка, серый свитер с белым рисунком, синие джинсы, а на ногах - бело-голубые кроссовки.

Если у вас есть информация о местонахождении Андрея Калинина, просьба позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

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