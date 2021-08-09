В Ростове мужчина зарезал 59-летнего собутыльника

В Ростове 42-летнего мужчину подозревают в убийстве знакомого. Трагедия случилась 9 августа в Железнодорожном районе.Ростовчанин живет в одном из домов на улице Саши Чебанова. По версии следствия, в тот день к нему в гости пришел 59-летний мужчина. Они решили выпить. Через некоторое время алкоголь ударил в голову, и знакомые начали ругаться. Словесная перепалка могла перерасти в драку, но хозяин квартиры рассвирепел раньше, чем это случилось. Он схватил нож и вонзил его в грудь собутыльнику. Травма оказалась смертельной - мужчина скончался на месте происшествия.Вскоре подозреваемого задержали и возбудили в отношении него уголовное дело по статье «Убийство».- Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, - добавили в СУ СКР по Ростовской области.