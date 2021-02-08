В Ростовской области мужчина во время пьянки зарезал собутыльника

В отношении 57-летнего жителя Ростовской области возбудили уголовное дело. Его подозревают в убийстве знакомого во время пьянки. Трагедия произошла в городе Миллерово в ночь на 9 февраля.По версии следствия, подозреваемый выпивал с 56-летним знакомым у себя дома. Когда градус ударил в голову, мужчины начали ссориться. В какой-то момент хозяин дома в гневе схватил нож и стал наносить удары. От множественных ранений в области туловища пострадавший скончался на месте.Чтобы скрыть следы преступления, мужчина решил закопать тело собутыльника. Закончить задуманное не удалось - дончанина задержала полиция.- В суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.