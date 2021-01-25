В Новочеркасске 54-летнего мужчину избили до смерти

В Новочеркасске 41-летнего мужчину подозревают в убийстве собутыльника. Происшествие случилось 26 января в одном из домов на улице Матросова.По версии следствия, в день трагедии знакомые выпивали дома у потерпевшего. В какой-то момент мужчины начали ссориться. Слово за слово - и оппоненты устроили потасовку. Алкоголь ударил в голову, и гость принялся жестоко избивать собутыльника. От полученных травм 54-летний мужчина скончался на месте происшествия.В отношении оппонента возбудили уголовное дело по статье «Убийство».- Подозреваемый задержан, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области. - Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.Если дело дойдет до суда и его вину признают, мужчине будут грозить до 15 лет лишения свободы.