В Новочеркасске 54-летнего мужчину избили до смерти
В Новочеркасске 41-летнего мужчину подозревают в убийстве собутыльника. Происшествие случилось 26 января в одном из домов на улице Матросова.
По версии следствия, в день трагедии знакомые выпивали дома у потерпевшего. В какой-то момент мужчины начали ссориться. Слово за слово - и оппоненты устроили потасовку. Алкоголь ударил в голову, и гость принялся жестоко избивать собутыльника. От полученных травм 54-летний мужчина скончался на месте происшествия.
В отношении оппонента возбудили уголовное дело по статье «Убийство».
- Подозреваемый задержан, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области. - Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
Если дело дойдет до суда и его вину признают, мужчине будут грозить до 15 лет лишения свободы.