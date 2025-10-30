В Ростове мужчина убил свою жену и покончил с собой прямо у себя на работе

Фото: Дондей

В Ростове произошла трагедия: мужчина убил свою жену и покончил с собой. Инцидент произошел утром 30 октября на улице Большая Садовая. Как сообщает портал Donday со ссылкой на собственный источник.По предварительным данным, между супругами произошла ссора, в ходе которой мужчина совершил убийство своей жены и затем предварительно свел счеты с жизнью. Оба события произошли на рабочем месте, где они оба трудились.На месте происшествия сейчас работают сотрудники правоохранительных органов. Они занимаются выяснением всех обстоятельств случившегося.