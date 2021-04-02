В Ростовской области пенсионер убил жену и покончил с собой

Бытовая ссора супругов из хутора Бородинов Белокалитвинского района превратилась в жуткую трагедию. Пожилой супруг убил лопатой свою спутницу, после чего покончил с собой.Трагедия произошла вечером 3 апреля в доме на улице Морской. Между супругами-пенсионерами произошла мелкая бытовая ссора. Очень быстро она переросла в скандал, во время которой 64-летний Петр Брицын пришел в настоящую ярость. По словам соседей, мужчина кричал и обвинял жену в том, что она плохая хозяйка и всю жизнь просидела у него на шее. Женщина пыталась ответить, но это только усугубило ситуацию.Потеряв контроль над собой, пенсионер схватил снегоуборочную лопату и ударил ею жену. От полученной травмы 61-летняя женщина скончалась на месте. Осознав, что натворил, пенсионер позвонил дочери и произнес фразу: «Приезжай на похороны родителей». Положив трубку, мужчина покончил с собой.Обеспокоенная странным звонком дочь вызвала полицию по адресу родителей. Однако спасти было уже поздно. Полицейские застали супругов рядом без признаков жизни. По словам соседей, Брицыны последнее время часто ругались.По факту происшествия было заведено уголовное дело, которое, скорее всего, будет вскоре прекращено из-за смерти виновника трагедии.