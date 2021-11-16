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В Ростове мужчина пострадал при пожаре в коллекторе

В Ростове мужчина пострадал при пожаре в коллекторе

В Ростове при пожаре в коллекторе пострадал человек. ЧП случилось 17 ноября около 11 часов утра на проспекте Ворошиловском, 80.

По предварительным данным, мужчина спасался от холода внутри коллектора. Часто случается, что бездомные люди спускаются туда, чтобы укрыться от надвигающихся морозов. Они обустраивают себе там место и разжигают костры. Но не всегда такие ночевки обходятся без происшествий. Бездомный крепко спал, когда началось возгорание. Проходящий мимо ростовчанин заметил дым, валивший из отверстия, и вызвал пожарных. Прибывшие на место спасатели устранили огонь за полчаса. Когда они спустились вниз, то нашли там мужчину. Он остался жив, хоть и отравился продуктами горения.

В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что к тушению пожара привлекали 11 человек на двух спецмашинах.

Причина возгорания - неосторожное обращение с огнем.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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