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В Ростове при пожаре в многоэтажном доме пострадал мужчина

В Ростове при пожаре в многоэтажном доме пострадал мужчина
В Ростове-на-Дону при пожаре в многоэтажном доме пострадал мужчина. Возгорание началось на проспекте Коммунистическом 8 июня около 10:30.

По предварительным данным, пожар заметили жители дома. Люди сразу же обратились в МЧС. На место прибыли две единицы техники и восемь сотрудников. Им удалось спасти жителя многоэтажки, который не мог выбраться из помещения самостоятельно.

– В результате пожара пострадал 43-летний мужчина. Он отравился продуктами горения, – рассказали в ГУ МЧС по Ростовской области.

Предположительно, возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем. Пламя успело распространиться на три квадратных метра.

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