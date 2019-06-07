В Ростове при пожаре в многоэтажном доме пострадал мужчина



В Ростове-на-Дону при пожаре в многоэтажном доме пострадал мужчина. Возгорание началось на проспекте Коммунистическом 8 июня около 10:30.



По предварительным данным, пожар заметили жители дома. Люди сразу же обратились в МЧС. На место прибыли две единицы техники и восемь сотрудников. Им удалось спасти жителя многоэтажки, который не мог выбраться из помещения самостоятельно.



– В результате пожара пострадал 43-летний мужчина. Он отравился продуктами горения, – рассказали в ГУ МЧС по Ростовской области.



Предположительно, возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем. Пламя успело распространиться на три квадратных метра.