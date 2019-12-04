В Ростове иномарка опрокинулась после столкновения с другим автомобилем



В Ростове-на-Дону иномарка опрокинулась после столкновения с другим автомобилем. Дорожно-транспортное происшествие случилось 5 декабря около 19 часов на площади 2-й Пятилетки.



По предварительной информации, 37-летний водитель машины «Хендай Акцент» не справился с управлением. Автомобиль врезался в другую иномарку «Чери QQ6». После столкновения «Хендай» опрокинулся.



По данным пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, в результате ДТП пострадал 36-летний водитель «Чери». Он обратился к врачам за медицинской помощью.