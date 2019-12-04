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В Ростове иномарка опрокинулась после столкновения с другим автомобилем

В Ростове иномарка опрокинулась после столкновения с другим автомобилем
В Ростове-на-Дону иномарка опрокинулась после столкновения с другим автомобилем. Дорожно-транспортное происшествие случилось 5 декабря около 19 часов на площади 2-й Пятилетки.

По предварительной информации, 37-летний водитель машины «Хендай Акцент» не справился с управлением. Автомобиль врезался в другую иномарку «Чери QQ6». После столкновения «Хендай» опрокинулся.

По данным пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, в результате ДТП пострадал 36-летний водитель «Чери». Он обратился к врачам за медицинской помощью.

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