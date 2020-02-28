В Ростове при ДТП опрокинулась иномарка



Легковой автомобиль опрокинулся в Ростове-на-Дону. Дорожно-транспортное происшествие случилось утром 2 марта.



На пересечении улиц Нариманова и Пирогова столкнулись «Хёндай Солярис» и «Киа Соренто». Удар оказался довольно сильным, и «Солярис» опрокинулся набок. Машина перекрыла проезд.



К счастью, ни один человек в результате происшествия не пострадал. Через какое-то время перевернувшуюся иномарку убрали с дороги. Автомобили получили механические повреждения.