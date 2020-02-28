Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростове при ДТП опрокинулась иномарка

В Ростове при ДТП опрокинулась иномарка
Легковой автомобиль опрокинулся в Ростове-на-Дону. Дорожно-транспортное происшествие случилось утром 2 марта.

На пересечении улиц Нариманова и Пирогова столкнулись «Хёндай Солярис» и «Киа Соренто». Удар оказался довольно сильным, и «Солярис» опрокинулся набок. Машина перекрыла проезд.

К счастью, ни один человек в результате происшествия не пострадал. Через какое-то время перевернувшуюся иномарку убрали с дороги. Автомобили получили механические повреждения.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.