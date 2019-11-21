Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Новочеркасске иномарка съехала в кювет, после столкновения с «Ладой»

В Новочеркасске иномарка съехала в кювет, после столкновения с «Ладой»
В Новочеркасске иномарка съехала в кювет после столкновения с «Ладой». Дорожно-транспортное происшествие случилось 21 ноября около 21 часа на Харьковском шоссе, сообщает DonDay Новочеркасск.

По данным издания, водитель машины «Лада Гранта» двигался в сторону микрорайона Хотунок. Около дома № 18 отечественное авто начало разворачиваться, не пропустив двигавшийся навстречу «Хендай Сорярис». В результате «Лада» врезалась в «Хендай». Удар был такой силы, что иномарку выбросило в кювет.

По данным отдела пропаганды ГИБДД по Ростовской области, в аварии никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.