В Новочеркасске иномарка съехала в кювет, после столкновения с «Ладой»



В Новочеркасске иномарка съехала в кювет после столкновения с «Ладой». Дорожно-транспортное происшествие случилось 21 ноября около 21 часа на Харьковском шоссе, сообщает DonDay Новочеркасск.



По данным издания, водитель машины «Лада Гранта» двигался в сторону микрорайона Хотунок. Около дома № 18 отечественное авто начало разворачиваться, не пропустив двигавшийся навстречу «Хендай Сорярис». В результате «Лада» врезалась в «Хендай». Удар был такой силы, что иномарку выбросило в кювет.



По данным отдела пропаганды ГИБДД по Ростовской области, в аварии никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения.