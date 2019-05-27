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В Ростовской области водитель ВАЗа пострадал, врезавшись в столб

В Ростовской области водитель ВАЗа пострадал, врезавшись в столб
В городе Белая Калитва Ростовской области молодой человек врезался на машине в столб. ДТП случилось на улице Максима Горького около 8 часов 29 мая.

По проезжей части двигался 25-летний парень за рулём «ВАЗ-2112». В районе дома № 34 он не справился с управлением и выскочил на тротуар. Там он врезался в опору ЛЭП. Удар был такой силы, что столб сломался и рухнул прямо на автомобиль. Машина получила серьёзные механические повреждения.

- Водитель авто получил травмы, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области. - Медики доставили его в больницу.

По факту происшествия проводится проверка.

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