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В Ростове такси врезалось в столб после ДТП

В Ростове такси врезалось в столб после ДТП
В Ростове-на-Дону после ДТП машина такси врезалась в столб. Происшествие случилось 26 декабря примерно в 22:30.

Возле дома № 43 по улице Плиева столкнулись такси «Хёндай» и автомобиль «Рено». От удара одну из иномарок отбросило в сторону, и она врезалась в столб. Машина получила серьёзные механические повреждения. Чтобы её убрать, пришлось вызвать эвакуатор. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.

- По факту аварии проводится проверка, - прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

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