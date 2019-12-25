В Ростове такси врезалось в столб после ДТП



В Ростове-на-Дону после ДТП машина такси врезалась в столб. Происшествие случилось 26 декабря примерно в 22:30.



Возле дома № 43 по улице Плиева столкнулись такси «Хёндай» и автомобиль «Рено». От удара одну из иномарок отбросило в сторону, и она врезалась в столб. Машина получила серьёзные механические повреждения. Чтобы её убрать, пришлось вызвать эвакуатор. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.



- По факту аварии проводится проверка, - прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.