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В Волгодонске четверо пассажиров автобуса пострадали в аварии

В Волгодонске четверо пассажиров автобуса пострадали в аварии
В Ростовской области в ДТП пострадали четверо пассажиров автобуса. Авария произошла 12 апреля около 14:00 в городе Волгодонске.

Предварительно, 51-летний водитель автобуса двигался по улице Курчатова. Рядом с Молодежным парком, на кольце с проспектом Строителей он заехал на бордюр и врезался в столб.

От сильного удара люди в салоне общественного транспорта попадали. В результате ДТП пострадали три женщины в возрасте 67, 65 и 57 лет, а также 12-летняя девочка. Ребенку понадобилась разовая медпомощь.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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