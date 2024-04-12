В Волгодонске четверо пассажиров автобуса пострадали в аварии

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Ростовской области в ДТП пострадали четверо пассажиров автобуса. Авария произошла 12 апреля около 14:00 в городе Волгодонске.Предварительно, 51-летний водитель автобуса двигался по улице Курчатова. Рядом с Молодежным парком, на кольце с проспектом Строителей он заехал на бордюр и врезался в столб.От сильного удара люди в салоне общественного транспорта попадали. В результате ДТП пострадали три женщины в возрасте 67, 65 и 57 лет, а также 12-летняя девочка. Ребенку понадобилась разовая медпомощь.