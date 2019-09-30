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Водитель автобуса в Ростове врезался в столб: пострадали четыре пассажира

Водитель автобуса в Ростове врезался в столб: пострадали четыре пассажира
В Ростове водитель автобуса врезался в столб. Случай произошёл на проспекте Королёва 2 октября около 9:30.

По маршруту № 83 «Центральный рынок — Темерник» ехал автобус под управлением 44-летнего мужчины. По предварительной информации, он не справился с управлением, выскочил на бордюр и врезался в столб. От удара у транспортного средства вылетело лобовое стекло, отвалились передняя дверь и бампер.

В результате ДТП травмы получили четыре пассажира, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области. - Водитель в больницу не обращался.

По факту аварии правоохранители проводят проверку. Все обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

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