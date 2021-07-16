В Ростове на Стачки автобус №71 с пассажирами врезался в иномарку: двое пострадали

В Ростове-на-Дону пассажирский автобус №71 с 20 пассажирами попал в ДТП с иномаркой. Авария случилась около 19 часов 19 июля на проспекте Стачки.По предварительной информации, 49-летний водитель общественного транспорта «Нефаз 5299» не выдержал безопасную дистанцию и врезался в «Фольксваген Поло». От удара несколько пассажиров автобуса упали на пол. «Фольксваген» отбросило на «Хендай Солярис», за рулем которого находился 19-летний парень.- В результате ДТП пострадал 24-летний водитель «Поло» и один из пассажиров автобуса, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.