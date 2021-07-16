Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростове на Стачки автобус №71 с пассажирами врезался в иномарку: двое пострадали

В Ростове на Стачки автобус №71 с пассажирами врезался в иномарку: двое пострадали
В Ростове-на-Дону пассажирский автобус №71 с 20 пассажирами попал в ДТП с иномаркой. Авария случилась около 19 часов 19 июля на проспекте Стачки.

По предварительной информации, 49-летний водитель общественного транспорта «Нефаз 5299» не выдержал безопасную дистанцию и врезался в «Фольксваген Поло». От удара несколько пассажиров автобуса упали на пол. «Фольксваген» отбросило на «Хендай Солярис», за рулем которого находился 19-летний парень.

- В результате ДТП пострадал 24-летний водитель «Поло» и один из пассажиров автобуса, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.