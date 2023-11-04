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В Ростове трое пострадали в аварии с пассажирским автобусом

В Ростове трое пострадали в аварии с пассажирским автобусом
В Ростове три человека пострадали в ДТП с автобусом. Авария произошла днем 3 ноября.

Около 15 часов 20-летний водитель «ВАЗ-2107» двигался по улице Ленина. На перекрестке с переулком Ашхабадским он не справился с управлением. Машина вылетела на встречную полосу и врезалась в автобус № 94 (маршрут станция Первомайская - Сельмаш).

Избежать столкновения не удалось. В результате ДТП травмы получили двое 19-летних пассажиров (из «семерки» и автобуса), а также водитель «семерки».

- Пострадавших доставили в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.
Фото: соцсети.
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