Двое подростков пострадали в результате аварии с электросамокатом в Ростове. ДТП произошло 27 августа около 19:00.

По имеющейся информации, двое 17-летних подростков двигались на электросамокате по улице 1-й Краснодарской. В районе дома № 45 они врезались в легковушку «Рено».

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в результате происшествия пострадали водитель электросамоката и его пассажир. С травмами они были доставлены в медицинское учреждение.

Также в ведомстве уточнили, что 43-летний водитель машины уже был лишен прав. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался.
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области
