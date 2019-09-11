На Нансена в Ростове сгорела грузовая «ГАЗель»



В Ростове дотла сгорела грузовая «ГАЗель». Возгорание произошло на улице Нансена 13 сентября.



Сообщение о происшествии поступило на пульт пожарной охраны около 15 часов. На место выехали два пожарных расчёта.



На момент прибытия спасателей грузовик горел по всему периметру. Машина была полностью охвачена огнём. Пожарным потребовалось несколько минут, чтобы полностью потушить автомобиль. Однако «ГАЗель» успела полностью выгореть.

- В результате происшествия никто не пострадал, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. – Причина возгорания устанавливается.



К ликвидации пожара привлекались две единицы техники и восемь спасателей.