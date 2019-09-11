Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

На Нансена в Ростове сгорела грузовая «ГАЗель»

На Нансена в Ростове сгорела грузовая «ГАЗель»
В Ростове дотла сгорела грузовая «ГАЗель». Возгорание произошло на улице Нансена 13 сентября.

Сообщение о происшествии поступило на пульт пожарной охраны около 15 часов. На место выехали два пожарных расчёта.

На момент прибытия спасателей грузовик горел по всему периметру. Машина была полностью охвачена огнём. Пожарным потребовалось несколько минут, чтобы полностью потушить автомобиль. Однако «ГАЗель» успела полностью выгореть.
- В результате происшествия никто не пострадал, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. – Причина возгорания устанавливается.

К ликвидации пожара привлекались две единицы техники и восемь спасателей.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.