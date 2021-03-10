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В Ростове девушка убила и сожгла свою мать

В Ростове девушка убила и сожгла свою мать
В Ростове-на-Дону 25-летняя девушка подозревается в убийстве матери. Происшествие случилось 9 марта в одной из квартир в Пролетарском районе.

По предварительной информации, ростовчанка напилась и стала скандалить с матерью. В пылу злости она схватила нож и вонзила его в грудь женщине. Чтобы скрыть убийство, девушка завернула труп матери в ковер и вынесла его к мусорным жбанам. Там она подожгла тело. Однако замести следы преступления ей не удалось. Ростовчанку задержали.

- В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», - сообщили в СУ СКР по Ростовской области. - Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Если вину девушки докажут, за убийство матери она получит не менее 10 лет лишения свободы.

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