В Ростовской области женщина всадила нож в грудь собутыльника

В Ростовской области женщина подозревается в убийстве собутыльника. Происшествие случилось в Тарасовском районе 9 ноября.По версии следствия, 44-летняя местная жительница выпивала со своим знакомым дома. В ходе распития спиртного между собутыльниками возникла ссора. В порыве злости женщина схватила нож и вонзила его в грудь мужчине. От полученного телесного повреждения 40-летний потерпевший скончался на месте происшествия.- В настоящее время подозреваемая задержана, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области. - Судом в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Если вину женщины докажут, ей грозит как минимум 8 лет лишения свободы.