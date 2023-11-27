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В Ростове 19-летний водитель внедорожника пострадал в ДТП с тягачом

В Ростове 19-летний водитель внедорожника пострадал в ДТП с тягачом
В Ростове 19-летний парень получил травмы, попав на внедорожнике в аварию. ДТП случилось 27 ноября в 06:30 в районе Змиевки.

По предварительной информации, 24-летний водитель «БАЗ-6402» ехал по улице Зоологической. В районе дома №  33 он не справился с управлением и врезался в «Тойоту Ленд Крузер» под управлением 19-летнего парня.

Удар пришелся на переднюю левую часть внедорожника. Автомобиль получил механические повреждения капота, бампера, передней двери и лобового стекла.

— В результате ДТП пострадал водитель «Тойоты», — сообщили в УГИБДД по Ростовской области. — Его с травмами доставили в медучреждение.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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