В Ростове 19-летний водитель внедорожника пострадал в ДТП с тягачом

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Ростове 19-летний парень получил травмы, попав на внедорожнике в аварию. ДТП случилось 27 ноября в 06:30 в районе Змиевки.По предварительной информации, 24-летний водитель «БАЗ-6402» ехал по улице Зоологической. В районе дома № 33 он не справился с управлением и врезался в «Тойоту Ленд Крузер» под управлением 19-летнего парня.Удар пришелся на переднюю левую часть внедорожника. Автомобиль получил механические повреждения капота, бампера, передней двери и лобового стекла.— В результате ДТП пострадал водитель «Тойоты», — сообщили в УГИБДД по Ростовской области. — Его с травмами доставили в медучреждение.