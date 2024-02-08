В Ростове 17-летняя девушка попала под колеса авто на Шолохова

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Ростове произошла авария, в которой пострадала 17-летняя девушка. ДТП случилось 8 февраля около 7:30.Этим утром 37-летний водитель автомобиля «Джак» двигался со стороны улицы Российской по проспекту Шолохова. В районе дома № 290 на проезжую часть вышла 17-летняя девушка. Она переходила дорогу по «зебре». Мужчина ударил по тормозам, но не успел вовремя остановиться. В считанные секунды машина сбила пешехода.— В результате ДТП пострадала 17-летняя девушка, — прокомментировали в УГИБДД по Ростовской области. — Ее с травмами доставили в больницу.