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В Ростове 17-летняя девушка попала под колеса авто на Шолохова

В Ростове 17-летняя девушка попала под колеса авто на Шолохова

В Ростове произошла авария, в которой пострадала 17-летняя девушка. ДТП случилось 8 февраля около 7:30.

Этим утром 37-летний водитель автомобиля «Джак» двигался со стороны улицы Российской по проспекту Шолохова. В районе дома № 290 на проезжую часть вышла 17-летняя девушка. Она переходила дорогу по «зебре». Мужчина ударил по тормозам, но не успел вовремя остановиться. В считанные секунды машина сбила пешехода.

— В результате ДТП пострадала 17-летняя девушка, — прокомментировали в УГИБДД по Ростовской области. — Ее с травмами доставили в больницу.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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