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В центре Ростова 26-летняя девушка попала под колеса иномарки

В центре Ростова 26-летняя девушка попала под колеса иномарки
В Ростове-на-Дону водитель иномарки сбил 26-летнюю девушку на «зебре». ДТП случилось на пересечении переулка Халтуринского с улицей Малюгиной утром 14 февраля.

По предварительным данным, 26-летний парень за рулем «БМВ 320» ехал по переулку Халтуринскому. В районе дома № 160 на нерегулируемый пешеходный переход вышла девушка. Водитель не успел вовремя остановиться, и она оказалась под колесами автомобиля.

- В результате ДТП пострадала 26-летняя девушка, - добавили в УГИБДД по Ростовской области.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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