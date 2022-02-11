В центре Ростова 26-летняя девушка попала под колеса иномарки

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Ростове-на-Дону водитель иномарки сбил 26-летнюю девушку на «зебре». ДТП случилось на пересечении переулка Халтуринского с улицей Малюгиной утром 14 февраля.По предварительным данным, 26-летний парень за рулем «БМВ 320» ехал по переулку Халтуринскому. В районе дома № 160 на нерегулируемый пешеходный переход вышла девушка. Водитель не успел вовремя остановиться, и она оказалась под колесами автомобиля.- В результате ДТП пострадала 26-летняя девушка, - добавили в УГИБДД по Ростовской области.