В реке Дон на городском пляже в Азове едва не утонул мужчина

Мужчина едва не утонул в Азове. ЧП случилось 17 июля на городском пляже.Как рассказала помощник начальника Ростовской областной поисково-спасательной службы во внутренних водах Анастасия Калдурова, один из отдыхающих решил переплыть реку Дон. Мужчина добрался до судового хода, но в какой-то момент начал тонуть. Он пытался выплыть на поверхность, но лишь захлебывался еще больше.Спасатели, работавшие на пляже, увидели, как горожанин все чаще скрывается под водой. Они сели в лодку и отправились на помощь. Однако взять его на борт не получалось. Один из спасателей нырнул в реку и вытащил бедолагу из воды. Как только мужчину доставили на берег, он попросил вызвать скорую. Медики оказали пострадавшему необходимую помощь.