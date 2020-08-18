На Дону едва не утонул мужчина, который упал в реку с пристани

На Дону спасли тонущего мужчину. Об этом рассказала ведущий специалист по связям с общественностью Ростовской областной поисково-спасательной службы на внутренних водах Анастасия Калдурова.Инцидент произошел 19 августа около 17:00 в районе ЖК «Белый Ангел». Очевидцы сообщили, что в реке Дон находится человек, который не двигается. Прибывшие спасатели обнаружили в воде полностью одетого мужчину без сознания с признаками утопления.Его вытащили и оказали доврачебную помощь.Мужчина пришел в себя и объяснил, что с ним произошло. Оказалось, он свалился в реку случайно с пристани. Его доставили к 20-му причалу и передали медикам. Сейчас жизни ростовчанина ничего не угрожает.