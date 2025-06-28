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В разбое подозревают 50-летнего ростовчанина. Об этом информирует ГУ МВД по Ростовской области».Предварительно, в одном из домов в Пролетарском районе между супругами возник конфликт. В ходе спора мужчина достал предмет, похожий на гранату, и угрожал им своей жене. После этого он покинул дом.Правоохранительные органы задержали мужчину.Как сообщили в донском главке МВД, в дальнейшем он будет передан в военную полицию для проведения дальнейших разбирательств.