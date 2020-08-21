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В Ростове 49-летнего мужчину подозревают в покушении на убийство

В Ростове 49-летнего мужчину подозревают в покушении на убийство
В Ростове-на-Дону 49-летнего мужчину подозревают в покушении на убийство, передает пресс-служба следственного отдела по Железнодорожному району Ростова СУ СК РФ по Ростовской области.

Следствие установило, что подозреваемый в момент совершения преступления находился в одном из гаражных кооперативов Железнодорожного района. Внезапно между ним и его знакомым вспыхнул конфликт, в ходе которого подозреваемый несколько раз ударил монтировкой по голове своего 50-летнего оппонента. Мужчина наверняка погиб бы, если бы в перепалку не вмешались посторонние люди.

Потерпевшего с травмами госпитализировали в БСМП Ростова. Подозреваемого задержали и заключили под стражу. Если его вину докажут, ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.

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