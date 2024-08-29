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В Семикаракорске мужчину подозревают в убийстве 50-летнего приятеля

В Семикаракорске мужчину подозревают в убийстве 50-летнего приятеля
В Семикаракорске мужчину подозревают в зверском убийстве 50-летнего приятеля. Об этом сообщили в СУ СК по региону.

По данным следствия, 27 августа мужчина находился в квартире на улице Молодежной вместе со своим другом. Они употребляли алкогольные напитки, но в какой-то момент между ними произошла ссора, которая переросла в драку с применением ножа.

В ходе конфликта подозреваемый нанес несколько ударов ножом в шею своему другу. После чего оставил его истекать кровью и скрылся с места преступления. Пострадавший получил серьезные травмы и скончался.

На следующий день после происшествия правоохранительные органы задержали подозреваемого. Оказалось, что ранее он уже был судим за преступление против собственности.

В настоящее время мужчина находится под стражей. Следователи проводят расследование, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.
Фото: ростов.ру
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