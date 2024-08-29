В Семикаракорске мужчину подозревают в убийстве 50-летнего приятеля

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В Семикаракорске мужчину подозревают в зверском убийстве 50-летнего приятеля. Об этом сообщили в СУ СК по региону.По данным следствия, 27 августа мужчина находился в квартире на улице Молодежной вместе со своим другом. Они употребляли алкогольные напитки, но в какой-то момент между ними произошла ссора, которая переросла в драку с применением ножа.В ходе конфликта подозреваемый нанес несколько ударов ножом в шею своему другу. После чего оставил его истекать кровью и скрылся с места преступления. Пострадавший получил серьезные травмы и скончался.На следующий день после происшествия правоохранительные органы задержали подозреваемого. Оказалось, что ранее он уже был судим за преступление против собственности.В настоящее время мужчина находится под стражей. Следователи проводят расследование, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.